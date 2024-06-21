Голикова огласила итоги профосмотров и диспансеризаций за прошлый год: статистика у мужчин и женщин

По словам зампредседателя правительства, в 2023 году в России профосмотры и диспансеризацию прошли более 93 млн граждан, из них почти 66 миллионов взрослых.

По их результатам факторы риска хронических неинфекционных заболеваний – курение табака и риск пагубного потребления алкоголя – выявлены преимущественно среди мужчин: 17,9% и 1,3% соответственно.

Также в числе факторов риска у мужчин выявлены нерациональное питание (28,2%), низкая физическая активность (21,6%), избыточная масса тела (20,9%) и ожирение (9,3%).

У женщин из факторов риска на первом месте нерациональное питание (26,1%) и низкая физическая активность (21,5%).

Далее по убывающей идут избыточная масса тела (19,7%), ожирение (11,7%), курение табака (5,9%). Риск пагубного потребления алкоголя зафиксирован у 158 тысяч женщин — 0,5%.

Культура обращаемости к врачам-специалистам по вопросам здорового образа жизни или здоровья в целом у женщин существенно выше, чем у мужчин. Проведенные в рамках пилотного проекта «Репродуктивное здоровье» опросы показали, что мужская самооценка здоровья завышена.

«На старте “пилота” 97% опрошенных мужчин оценивали свое здоровье как практически идеальное (67% – в полном порядке, 30% – в порядке, есть небольшие проблемы). 86% считали, что у них нет проблем с репродуктивным здоровьем. При этом 26% опрошенных мужчин признались, что не проходили медосмотры вообще либо не помнят, когда это было. Но особенно огорчил тот факт, что 70% опрошенных мужчин даже при наличии проблем не были готовы проходить лечение, ссылаясь на отсутствие времени, стеснение или нежелание. И эти тенденции нам важно переломить», – отметила Голикова.

Эти результаты прозвучали на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.