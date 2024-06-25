У доноров будут новые права, в том числе как у работников

Авторы инициативы предлагают приравнять доноров крови и ее компонентов к волонтерам. Это даст им возможность получать те меры поддержки, которые положены добровольцам.
Среди таких мер:
оплата либо возмещение рядов расходов, необходимых для добровольческой деятельности;
поощрение и награждение за волонтерскую работу;
финансовая, организационная, информационная, консультационная, имущественная и методическая поддержка от власти.
Кроме того, студенты-доноры смогут, как и работающие граждане, получать выходной в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медосмотра.
Ранее мы писали, что при смене работы сотрудник-донор не получит отгулы.
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