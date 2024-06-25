У доноров будут новые права, в том числе как у работников

В Госдуму поступил законопроект, призванный сделать донорство в России более популярным.

Авторы инициативы предлагают приравнять доноров крови и ее компонентов к волонтерам. Это даст им возможность получать те меры поддержки, которые положены добровольцам.

Среди таких мер:

оплата либо возмещение рядов расходов, необходимых для добровольческой деятельности;

поощрение и награждение за волонтерскую работу;

финансовая, организационная, информационная, консультационная, имущественная и методическая поддержка от власти.

Кроме того, студенты-доноры смогут, как и работающие граждане, получать выходной в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медосмотра.

Ранее мы писали, что при смене работы сотрудник-донор не получит отгулы.