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Налоги, взносы, пошлины

Регионы смогут вводить туристический сбор с 2025 года

Базовая ставка туристического налога составит около 65 рублей, но местные власти могут применять понижающий коэффициент в зависимости от заполняемости номеров.

Минэкономразвития собирается дать регионам право устанавливать туристический сбор с 2025 года. Для этого подготовили поправки в НК и Бюджетный кодекс. Их рассмотрит Минфин на следующей неделе.

Туристический сбор будет зачисляться в бюджет муниципалитета. Полученные средства местные власти могут направить только на проектирование, строительство, реконструкцию или содержание инфраструктуры для туризма. Об этом сказано на сайте Минэкономразвития.

«Такой механизм является прозрачным как для бизнеса, так и туристов, региона. Сведения обо всех отелях и гостиницах, которые платят туристический налог, будут агрегировать в Едином перечне классифицированных средств размещения, оператором которого является Росаккредитация», — сказал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

После введения туристического налога объектом налогообложения станут номера в отелях. Базовая ставка составит около 65 рублей за комнату в сутки, однако итоговый сбор определят региональные власти. Они же могут применять понижающий коэффициент от 0 до 1 — в зависимости от сезонности и заполняемости номерного фонда.

«Важно, чтобы налог не стал сбором только для добросовестных отельеров, а стимулировал выход из серой зоны и небольших участников рынка, в том числе, гостевых домов и хостелов. Очень надеюсь, что этим решением кабмин исключит ситуацию, когда недобросовестные игроки манипулируют данными о фактическом проживании гостей, а налог платят только те, кто работает легально», — сказал основатель и владелец сети Azimut Hotels Александр Клячин.

Расчетом и администрированием туристического налога будет заниматься ФНС, поэтому бизнесу не придется сдавать дополнительные отчеты.

Комментарии

4
    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Туристический сбор в мухосранске. Замечательно 😆

      То есть когда Масква - то нормально, а как только Мухосранск - то ужо что-то не так?

      Чем один лучше или хуже другого?

  • Старый ворчун

    администрированием туристического налога будет заниматься ФНС, поэтому бизнесу не придется сдавать дополнительные отчеты.

    Я в это сразу поверил.

    А вы?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      будет заниматься ФНС, поэтому бизнесу не придется сдавать дополнительные отчеты.

      Как это?

      а как же упрощение, облегчение и сокращение? неужели забыли?

      аааааа, я же забыл что есть уведомления, есть 6-НДФЛ, в конце концов есть декларация по водному транспорту - вот туда можно включить! А вообще отчётности лишней не будет.

      объектом налогообложения станут номера в отелях. Базовая ставка составит около 65 рублей за комнату в сутки,

      Ну и как тут обойтись без сведений об имеющихся комнато-сутко-человеке?

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