Силовики задержали экс-президента АФК «Система» по делу о мошенничестве

Бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий задержан по уголовному делу о мошенничестве.

«Новицкий задержан в рамках дела о мошенничестве на 48 часов до предъявления обвинения», — сообщил источник Интерфакса.

Следователи будут ходатайствовать об избрании миллионеру меры пресечения.

До 2005 года Новицкий был президентом корпорации «Система», до февраля 2006 года там же занимал должность председателя совета директоров, а до 2013 года входил в совет. Также бизнесмен владел несколькими негосударственными пенсионными фондами.

В 2019 году Новицкий работал в качестве первого заместителя гендиректора «Фосагро». В июне 2022 в отношении предпринимателя ввели санкции, и он стал заниматься личными проектами.

Новицкий фигурировал в деле экс-владельца «Трансфин-М» Алексея Тайчера, которого арестовали 20 июня по обвинению в мошенничестве.

Против главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова в 2014 году возбудили уголовное дело за отмывание имущества, приобретенного преступным путем. Компания купила акции топливно-энергетического предприятия Башкирии. Следственный комитет в 2016 году закрыл дело по причине отсутствия состава преступления.