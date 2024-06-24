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Кадровые документы

Не обязательно оформлять должностную инструкцию. Опрос

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью. При этом порядок такого ознакомления в ТК не детализирован.

Обязательным для включения в трудовой договор является условие о трудовой функции — работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работы.

ТК не требует обязательного оформления должностной инструкции. Ее понятие, порядок составления и содержание тоже не закрепляет.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 03.06.2024 № 14-6/ООГ-3389.

При этом работодатель своим локальным актом может установить порядок оформления и применения должностных инструкций.

А у вас в компании есть должностные инструкции?

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Комментарии

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  • Ирина

    Почему нет пункта "Да. И дополнительные обязанности добавлены устно"?

  • бух2007

    И еще нет пункта: Нет, но планируем. Пока никак руки не дойдут их сделать

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