Не обязательно оформлять должностную инструкцию. Опрос

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью. При этом порядок такого ознакомления в ТК не детализирован.

Обязательным для включения в трудовой договор является условие о трудовой функции — работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работы.

ТК не требует обязательного оформления должностной инструкции. Ее понятие, порядок составления и содержание тоже не закрепляет.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 03.06.2024 № 14-6/ООГ-3389.

При этом работодатель своим локальным актом может установить порядок оформления и применения должностных инструкций.

А у вас в компании есть должностные инструкции? Анонимный опрос Да, конечно Нет. Но у нас обязанности описаны в трудовых договорах Нет. У нас обязанности оговорены устно Проголосовали 10 человек

Вести кадровый учет без ошибок и штрафов, соблюдая положения ТК РФ, научим онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С».

Вы узнаете, как правильно составлять кадровую документацию, увольнять и принимать сотрудников, оформлять все виды рабочего времени, отпуска и пособия, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП.

Сегодня последний день, когда вы можете купить курс за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей! С 25 июня цены станут выше.

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С» на 112 ак. часов. Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге!