Минфин планирует установить профессиональный вычет по НДФЛ

Россияне, которые ведут предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП или самозанятого, смогут получать профессиональный налоговый вычет. Для этого важно документально подтвердить расходы на бизнес.

С 2025 года Минфин планирует увеличить число лиц, которые имеют право на профессиональный налоговый вычет по НДФЛ. Это коснется физлиц, не зарегистрированных в качестве ИП или самозанятых. Например, арендодателей, которые сдают квартиры.

«Такая инициатива — следствие принятого 14 февраля 2024 года решения Конституционного суда № 6-П. В этом деле рассматривались ситуации, когда налоговые органы признавали деятельность физлиц фактически предпринимательской, хотя эти люди не были должным образом зарегистрированы», — сказал «Известиям» замруководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Сергей Лаптев.

Профессиональный вычет позволит уменьшить налогооблагаемую базу или вернуть часть уплаченных средств тем, кто занимается частной практикой или фактически ведет предпринимательскую деятельность. При расчете НДФЛ будут принимать во внимание расходы, связанные с получением прибыли, при этом траты на личные цели не учтут.

Для получения вычета нужно собрать чеки на расходы для бизнеса, а потом уменьшить доход на сумму расходов. Например, если физлицо заработало 1 млн рублей, а потратило 600 тыс., то 13% будут удерживать с суммы в 400 тыс. рублей.

Если чеков не будет, то можно получить фиксированный вычет, который составляет 20% от доходов или от 20 до 40% за авторский гонорар. Однако такое правило действует только для ИП без ограничений по сумме возмещения.