Евросоюз запретил компаниям проводить расчеты через СПФС за переделами России

Совет Евросоюза принял решение о запрете на использование Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) за пределами РФ.
«Структурам ЕС, которые ведут деятельность за пределами России, запретят подключаться к СПФС или аналогичным специализированным сервисам по передаче финансовых сообщений», — сказано в релизе Совета ЕС.
Также европейскому бизнесу будет запрещено проводить транзакции с организациями, которые пользуются СПФС за пределами России.
СПФС представляет собой российский аналог SWIFT. Система обеспечивает передачу финансовых сообщений в России и за границей.
Кроме того, Еврокомиссия ввела запрет на банковские транзакции и переводы в криптовалюте, если в расчетах участвуют российские предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом.
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