Евросоюз запретил компаниям проводить расчеты через СПФС за переделами России

Европейские компании не смогут проводить финансовые операции через СПФС, а также работать с компаниями, которые пользуются системой передачи сообщений от Центробанка.

Совет Евросоюза принял решение о запрете на использование Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) за пределами РФ.

«Структурам ЕС, которые ведут деятельность за пределами России, запретят подключаться к СПФС или аналогичным специализированным сервисам по передаче финансовых сообщений», — сказано в релизе Совета ЕС.

Также европейскому бизнесу будет запрещено проводить транзакции с организациями, которые пользуются СПФС за пределами России.

СПФС представляет собой российский аналог SWIFT. Система обеспечивает передачу финансовых сообщений в России и за границей.

Кроме того, Еврокомиссия ввела запрет на банковские транзакции и переводы в криптовалюте, если в расчетах участвуют российские предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом.