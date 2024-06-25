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Трудовые отношения

40% россиян хотят сокращенный рабочий день в летний период

Сотрудники мечтают поменьше работать летом, при этом 57% не согласны отказаться от части своей зарплаты.

За сокращение рабочего дня в летнее время выступают 40% сотрудников. Не работать в жару выше 30 градусов не хотят 30% россиян, а 29% заявили, что летом не нужно вводить особый режим работы.

34% участников опроса считают, что рабочий день летом должен быть сокращен на 1 час. 48% проголосовали за 2 часа, 7% — за 3 часа, а 11% за 4 часа. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

К сокращению зарплаты на 10% при уменьшении рабочего дня готовы 29% россиян. 2% согласны отказаться от половины своей заплаты, а 57% не согласны получать меньше.

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Сотрудники мечтают поменьше работать летом, при этом 57% не согласны отказаться от части своей зарплаты.

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