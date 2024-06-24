⚡️ Итоги дня: завод Mercedes будет выпускать Chery, Роскомнадзор заблокирует некоторые звонки, а 99% селлеров на Wildberries не знают правил площадки

Роскомнадзор будет блокировать звонки с телефонов, номера которых не загружены в систему «Антифрод». Это сделано с целью защиты абонентов от мошенников.

Большинство россиян предпочитает хранить сбережения в нацвалюте. 30% считает, что можно копить деньги в долларах, а 24% — в евро.

Зарплаты строителей в Петербурге выросли более чем на 12%. В апреле этого года средние предлагаемые зарплаты в сфере недвижимости и строительства достигли почти 90 тыс. рублей. Рост зарплат связан с дефицитом кадров на стройке.

Роскачество выявило признаки контрафакта при исследовании риса. Продукция, продаваемая под брендом «Агрокомплекс», предположительно, произведена неустановленным лицом и не имеет отношения к настоящему производителю торговой марки.

Производство бензина в России в июне отстало на 7,2% от плана Минэнерго. В условиях сезонного повышения спроса на топливо российские нефтекомпании наращивают выпуск бензина медленнее.

Российские теннисисты будут вынуждены подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне с 1 по 14 июля. В 2022 году российских и белорусских теннисистов не допустили до участия в турнире.

Lamoda внедрила модель машинного обучения, которая определяет бракованные товары. Инструмент в два раза увеличил скорость обработки возвратов после примерки покупателями.

99% продавцов Wildberries допускают ошибки в тесте на знание правил площадки. Маркетплейс сообщил, что низкий уровень грамотности приводит к получению штрафов и снижает конверсию при использовании селлерами рекламных инструментов.