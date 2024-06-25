Бессрочный трудовой договор нельзя переделать в срочный

Даже если обе стороны согласны трансформировать бессрочный трудовой договор в срочный, такая трансформация будет незаконной.

Разъяснение дает Минтруд в письме от 03.06.2024 № 14-6/ООГ-3394.

ТК не предусматривает возможность преобразования бессрочного трудового договора в срочный трудовой.

И допник не поможет. Срок трудового договора не относится к условиям трудового договора, он относится к видам трудовых договоров.

Поэтому недопустимо изменять вид трудового договора, заключенного на неопределенный срок, на срочный.

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