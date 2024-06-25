Самозанятые Севера могут получить право на досрочную пенсию

Период работы в статусе самозанятого хотят учитывать в северном стаже для досрочного назначения пенсии. Пособия по беременности и уходу за ребенком могут увеличить на размер районного коэффициента.

Председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов предложил досрочно назначать пенсию по старости самозанятым северянам, а также увеличить максимальную сумму пособий для семей с детьми.

«Предложено досрочно назначать пенсию самозанятым северянам и увеличить максимальную сумму пособий семьям с детьми. Участники парламентских слушаний поддержали проект рекомендаций, которые будут доработаны с учетом поступивших замечаний и предложений», — сказал Абрамов.

По его мнению, действующий закон не учитывает особенности применения налога профессиональный доход в районах Крайнего Севера. Даже при условии добровольных отчислений на пенсию, период работы в статусе самозанятого не включается в северный стаж для досрочного назначения выплат.

Кроме того, северянам предложили увеличить максимальную сумму пособий по беременности и уходу за ребенком на размер районного коэффициента.

Сейчас максимальное пособие по беременности составляет 565,6 тыс. рублей за 140 дней, а выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет — 49,1 тыс. в месяц.