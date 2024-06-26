Учителей вузов и колледжей освободят от излишней отчетности

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и преподавателей вузов за счет сокращения заполнения обязательной отчетности, перечень которой утвердят профильные министерства.

Депутатский законопроект предлагает сократить до двух перечень документов, обязательных для заполнения в среднем профобразовании (СПО) и высших учебных заведениях, — рабочая программа дисциплин и экзаменационная, зачетная ведомость.

Также будет регламентирован порядок ответа образовательных организаций на поступающие запросы.

«Мы предлагаем ограничить также и перечень запросов, оставив только те, которые сегодня учтены в федеральном законодательстве. Это могут быть запросы в части антитеррористической защищенности, санитарной обстановки, запросы из МЧС и правоохранительных органов. Если такой запрос поступил один раз в календарном году, то второй раз образовательная организация может на него не отвечать», — пояснил первый зампредседателя комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Депутат напомнил, что ранее был принят закон, снижающий бюрократическую нагрузку на школьных учителей. Теперь педагоги заполняют только 5 обязательных документов. «После принятия этого закона к нам обратились преподаватели колледжей, техникумов и университетов с просьбой сделать аналогичную норму для других образовательных организаций», — сказал он.

Недавно мы сообщали, что зарплаты учителей уравняют.