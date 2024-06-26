Торговые центры просят такие же права, как у маркетплейсов

Представители оффлайн торговли попросили установить для них льготный НДС, снизить налог на имущество и уравнять условия труда самозанятых.

Союз торговых центров России, Белоруссии и Казахстана обратился к Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития с предложением уравнять права торговых центров и маркетплейсов.

В частности, они просят снизить ставку налога на имущество для ТЦ, установить льготный НДС для стационарной розницы, а также уравнять условия труда самозанятых. Об этом пишут «Известия».

«Несмотря на санкции и приостановку работы ряда крупных арендаторов, ТЦ продолжают выполнять свои экономические и социальные функции в изменившихся экономических условиях. В торговле занято 15,6% трудоспособного населения РФ, среднегодовая численность занятых по итогам 2020 года составила более чем 13 млн человек. При этом оптовая и розничная сферы вносят 13% объема в производство ВВП», — сказано в обращении.

Сейчас у маркетплейсов есть налоговые и экономические преференции. Например, по уплате НДС и по налогу на прибыль от продаж. Также представители e-commerce тратят меньше на эквайринг и другие операционные расходы, получая конкурентное преимущество перед традиционным ретейлом.

«Никакими особенными льготами маркетплейсы не пользуются. Просто из-за разной основы системы бизнеса возникают неодинаковые налоговые моменты. Естественно, не всем это нравится. Эта просьба о послаблениях может показаться справедливой, только если подходить к этому вопросу формально», — заявил глава Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов считает, что нужно планомерно увеличивать налоговую нагрузку на онлайн-площадки, чтобы избежать неравных условий с торговыми центрами.