Нужен ли бухгалтеру на аутсорсе личный кабинет в Росфинмониторинге

Все привыкли что 115-ФЗ – закон для банков. Однако в законе есть перечень операций, которые затрагивают деятельность бухгалтерских фирм.

Согласно ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, личный кабинет в Росфинмониторинге должны иметь специалисты, которые совершают по поручению клиента следующие операции:

сделки с недвижимым имуществом;

управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;

управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими.

Чаще всего бухгалтеры думают, что они не занимаются управлением денежными средствами. Однако это не так. Росфинмониторинг в письме от 19 июля 2018 года № 54 определил, что в обеспечение деятельности предприятия входит бухгалтерское сопровождение.

Под бухгалтерским обеспечением деятельности понимают профессиональное и качественное бухгалтерское сопровождение деятельности компании. В частности — организация и ведение бухучета, составление и сдача отчетности, консультирование, обработка первичных документов и их оформление.

Таким образом, 115-ФЗ распространяется на организации, самозанятых и ИП, которые оказывают бухгалтерские услуги на основании заключенного договора. Это значит, что у бухгалтеров должен быть личный кабинет в Росфинмониторинге.

Если вы оказываете бухгалтерские услуги на аутсорсе, вам необходимо все знать о 115-ФЗ и кабинете Росфинмониторинга. Узнайте все нюансы требований закона — смотрите полную версию вебинара!

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