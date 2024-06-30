В июле могут внести законопроект о запрете рекламы экстрасенсов и магов

Об этом сообщил зампред комитета ГД по промышленности и торговле, депутат Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия»), который является инициатором документа.

По его словам, рекламу услуг магов, колдунов, провидцев и экстрасенсов необходимо запретить, поскольку такая деятельность является мошеннической. Он подчеркнул, что это губительно сказывается на психическом и физическом здоровье россиян, которых вводят в заблуждение за их же деньги. Кроме того, это совершенно противоречит указу президента о сохранении и развитии традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов поддержал инициативу.

«Коллега правильно мыслит, если запретить рекламу, тогда у экстрасенсов, астрологов и магов существенно сократится клиентская база. А не будет рекламы, они все быстро загнутся», — сказал Милонов.

По словам Милонова, запрет рекламы — и именно законодательный — приведет к тому, что уровень доверия россиян к шарлатанам упадет.