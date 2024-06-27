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Имущественный вычет

Для имущественного вычета по одной квартире документы в ИФНС надо сдавать только один раз

Если купили квартиру, но имущественный вычет на нее получили не полностью (менее 2 млн руб.), остаток вычета можно получить в следующие годы.

Использовать вычет можно много лет, пока он не закончится.

Причем в этом случае не надо повторно вместе с декларацией 3-НДФЛ сдавать копии документов на покупку квартиры.

Если же вы забыли, сколько вычета уже получили и не сохранилось экземпляра 3-НДФЛ с остатком вычета, можно обратиться в ИФНС с заявлением, чтобы получить эту информацию.

Такое разъяснение дает УФНС по Москве в письме от 04.05.2024 № 20-21/055718@.

Ранее мы писали, что студент, живущий на стипендию, не может получить вычет за покупку квартиры.

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