🤩 Любимые курсы с дипломом стали еще доступнее! Новый поток стартует 1 июля — успейте записаться

Актуализируйте имеющиеся знания, чтобы в будущем сезоне выйти на новый профессиональный и карьерный уровень. Получите дополнительные навыки, которые помогут вам перейти на новый участок или вообще уйти на аутсорс.
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Сделали для вас подборку курсов, которые помогут стартовать в новой профессии и построить успешную карьеру.
Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя
Вы научитесь проводить глубокий анализ финансовой отчетности, оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и учитывать риски.
После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Скидка до 28 июня 78%: 9 900 рублей вместо
44 900 рублей.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.
После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Скидка до 28 июня 70%: 9 900 рублей вместо
32 800 рублей.
Бухгалтер по зарплате
На курсе вы получите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.
После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Скидка до 28 июня 74%: 7 500 рублей вместо
28 600 рублей.
Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП
Вы научитесь вести кадровый учет, увольнять и принимать сотрудников, заполнять трудовые книжки, оформлять все виды рабочего времени, отпуска и пособия, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП.
После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Скидка до 28 июня 77%: 7 500 рублей вместо
32 890 рублей.
Главный бухгалтер на УСН
На курсе вы разберетесь в нюансах ведения учета на УСН, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.
После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Скидка до 28 июня 76%: 6 900 рублей вместо
28 600 рублей.
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