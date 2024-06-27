🤩 Любимые курсы с дипломом стали еще доступнее! Новый поток стартует 1 июля — успейте записаться

Цены на самые популярные курсы «Клерка» еще ниже! Воспользуйтесь скидками до 84%, чтобы попробовать себя в новом направлении, сменить участок или вообще уйти на аутсорс. Не упустите шанс стать более квалифицированным специалистом и увеличить свой доход. Скорее записывайтесь — скидки до 28 июня, а начало обучения уже 1 июля!

Актуализируйте имеющиеся знания, чтобы в будущем сезоне выйти на новый профессиональный и карьерный уровень. Получите дополнительные навыки, которые помогут вам перейти на новый участок или вообще уйти на аутсорс.

Выбирайте курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидкой до 84%! Старт нового потока 1 июля.

Перейти в каталог курсов

Сделали для вас подборку курсов, которые помогут стартовать в новой профессии и построить успешную карьеру.

Вы научитесь проводить глубокий анализ финансовой отчетности, оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и учитывать риски.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка до 28 июня 78%: 9 900 рублей вместо 44 900 рублей.

Успеть записаться

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка до 28 июня 70%: 9 900 рублей вместо 32 800 рублей.

Успеть записаться

На курсе вы получите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка до 28 июня 74%: 7 500 рублей вместо 28 600 рублей.

Успеть записаться

Вы научитесь вести кадровый учет, увольнять и принимать сотрудников, заполнять трудовые книжки, оформлять все виды рабочего времени, отпуска и пособия, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка до 28 июня 77%: 7 500 рублей вместо 32 890 рублей.

Успеть записаться

На курсе вы разберетесь в нюансах ведения учета на УСН, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Скидка до 28 июня 76%: 6 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Успеть записаться

Больше курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидками в каталоге!