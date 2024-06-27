Завтра — крайний срок уплаты налогов и взносов

Согласно налоговому календарю бухгалтера на 2024 год, на 28 июня (пятница) приходится крайний срок уплаты ряда налогов и страховых взносов.

До 28 июня включительно нужно заплатить:

самозанятые — НПД за май;

организации и ИП с сотрудниками — страховые взносы в налоговую за май и НДФЛ за период с 1 по 22 июня;

организации на ОСНО — аванс по налогу на прибыль за май (если не платят только квартальные авансы по п. 3 ст. 286 НК) или второго ежемесячного аванса во втором квартале;

организации и ИП на ОСНО и ЕСХН — 1/3 суммы НДС за первый квартал (если не используют освобождение по п. 1 ст. 145 НК);

производители подакцизных товаров — акцизы.

Также нужно заплатить НДПИ за май.

Все перечисленное, кроме налога на профдоход, платят на ЕНП. Но и его самозанятый может включить в единый налоговый платеж.

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