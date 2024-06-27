Ипотеки по льготной программе составили рекордные 75% от всех выдач

Клиенты банков резко обратились за ипотекой по льготным программам перед отменой госпрограммы на новостройки под 8% годовых.

В мае в 2024 года банки побили исторический рекорд по выдаче ипотеки с господдержкой. На эту программу пришлось 75% всех выдач кредитов на покупку жилья.

Спрос на льготную ипотеку подскочил перед отменой госпрограммы на новостройки под 8%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ОКБ.

По сравнению с апрелем 2024 года, в мае объем выдач вырос на 19%. Средний размер ссуды стал на 3% выше и достиг 4,43 млн рублей.

Средний срок ипотеки также вырос и достиг 281 месяца — или больше 23 лет. Льготные займы оформляют на 310 месяцев (25 лет 10 месяцев). Это также максимальные показатели за всю историю наблюдений.

Большой процент льготных ипотек приводит к разрыву цен на новостройки и вторичное жилье. На 1 апреля 2024 года он составлял 55%. Подобная ситуация прежде всего будет невыгодна потребителю, который не сможет закрыть долг перед банком, даже продав свою квартиру на вторичном рынке.

«Льготная ипотека, безусловно, поддержала рынок в тяжелые кризисные времена, но в итоге раздула цены: стоимость жилья за последние 3-4 года выросла в полтора-два раза в Москве и других крупных городах», — сказал глава Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

В этой связи Минфин и Центробанк сокращают число льготных программ по ипотеке, чтобы показатель выдач не превышал 25%.