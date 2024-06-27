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Налоговая отчетность

Не надо будет ежеквартально сдавать единую упрощенную декларацию

Единую упрощенную декларацию (ЕУД) надо будет сдавать только 1 раз – когда прекратились движения по расчетному счету.

Законопроект с такой поправкой в НК приняла Госдума в первом чтении.

Срок сдачи ЕУД вместо декларации по налогу на прибыль будет один, вместо других деклараций – другой, а для новых компаний и ИП – третий.

Сроки такие:

  • по налогу на прибыль – не позднее 20-го числа первого месяца второго квартала, следующего за налоговым периодом, в котором последний раз были движения по счету и кассе и в котором последний раз были объекты налогообложения по налогу на прибыль;

  • по остальным налогам – не позднее 20-го числа первого месяца второго налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором последний раз были движения по счету и кассе и в котором последний раз были объекты налогообложения по налогам;

  • для новых организаций и ИП – не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в котором была создана организация, зарегистрирован ИП.

Ранее мы писали, что одобрен законопроект с многочисленными изменениями в НК.

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