Коллекторам могут запретить требовать долги по микрозаймам

Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, который запретит микрофинансовым организациям (МФО) передавать право на взыскание денежных средств с должников другим лицам, в том числе коллекторским организациям.

По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, микрозаймы не только «загоняют людей в долговую кабалу», но и позволяют нечистоплотным коллекторским агентствам «наживаться на людях».

«У нас в ЛДПР много подобных обращений, когда коллекторы задним числом рисуют задолженность или пени и пытаются отнять у людей имущество», — сообщил Слуцкий «Газете.ру».

Авторы инициативы отметили, что в последние годы в России уровень кредитования населения вырос до 55%. При этом 17,5 миллионов россиян имеют на данный момент незакрытые микрозаймы.