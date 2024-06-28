В России могут принять закон о сталкинге — навязчивом преследовании

Законопроект о навязчивом преследовании (сталкинге) включает поправки в КоАП и УК РФ.

Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат Ксения Горячева (фракция «Новые люди»).

КоАП могут дополнить ст. 5.70 за навязчивое преследование.

«Будут наказываться за систематическое преследование, нежелательное вторжение в частную жизнь с использованием различных средств связи или физического присутствия. Мы четко определили понятия “систематическое преследование”, “нежелательное вторжение”, чтобы избежать ошибочных обвинений», — сказала Горячева.

В статье 137.1 УК будет административная преюдиция, чтобы человек мог быть привлечен к уголовной ответственности только после того, как он нарушил административный запрет за аналогичное деяние в течение года.

«Это защитит от необоснованных обвинений ограничение прав и свобод наших граждан. В двух этих случаях, как в административном, так и в уголовном производстве, будет наложен временный запрет на приближение к жертве на время разбирательства», — добавила депутат.

Горячева подчеркнула, что это очень важный шаг к обеспечению безопасности жертв.

Механизм запрета на приближение будет детальный с учетом правоприменительной практики.

В примечании к обеим статьям указано, что супруги и совместно проживающие лица не подлежат административной ответственности за такое правонарушение по этим статьям. Это исключит злоупотребления законом для сведения счетов или выселения из жилого помещения мужа или жены.