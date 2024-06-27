При назначении соцвыплат хотят учитывать доходы семьи после вычета НДФЛ

То есть с той суммы, которую они расходуют на свое содержание и своих детей. Законопроект об этом.
«К сожалению, доход семьи считается с учетом налога на доход. Где справедливость? Ведь каждый гражданин, который получает зарплату, платит с этого налоги, а значит, у него в кармане остается сумма без налога. И, следовательно, он может купить продукты или дневник ребенку на меньшую сумму, чем считает государство. Поэтому наше предложение заключается в том, что при расчете дохода семьи не должен учитываться налог с заработной платы», — сказал первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию, депутат Владимир Сипягин.
Ранее мы писали, что Минтруд хочет увеличить прожиточный минимум до 17,7 тысяч рублей.
Комментарии1
ВСЕ налоги будут вычитаться? или только некоторые из них?
а если он спустя некоторое время какие-то налоги вернёт, они будут считаться доходом?