При назначении соцвыплат хотят учитывать доходы семьи после вычета НДФЛ

В Госдуму внесен депутатский законопроект, который предлагает учитывать среднедушевой доход каждого члена семьи или доход одиноко проживающего гражданина именно после вычета налогов.

То есть с той суммы, которую они расходуют на свое содержание и своих детей. Законопроект об этом.

«К сожалению, доход семьи считается с учетом налога на доход. Где справедливость? Ведь каждый гражданин, который получает зарплату, платит с этого налоги, а значит, у него в кармане остается сумма без налога. И, следовательно, он может купить продукты или дневник ребенку на меньшую сумму, чем считает государство. Поэтому наше предложение заключается в том, что при расчете дохода семьи не должен учитываться налог с заработной платы», — сказал первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию, депутат Владимир Сипягин.

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