Продолжительность командировок может быть любой

Срок командировки определяет работодатель с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

Трудовым законодательством не установлены ограничения периодичности направления работника в командировки и их продолжительности.

Об этом сообщает Роструд в письме от 24.05.2024 № ПГ/10179-6-1, отвечая на вопрос правомерности частых и длинных командировок.

Вместе с тем ограничения по сроку и количеству командировок могут быть определены локальным актом, коллективным или трудовым договором.

Напомним, положение о командировках утверждено постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749.

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