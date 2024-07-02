Бизнес на УСН освободят от налога за изъятое имущество

При изъятии земли и недвижимости для госнужд бизнес получает от государства компенсацию и должен заплатить налог с нее. При УСН этот доход в виде компенсации сделают необлагаемым.

Такая поправка в НК содержится в законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении.

Не будет облагаться налогом компенсация, которую платят:

собственникам земельных участков;

землепользователям;

землевладельцам;

арендаторам земельных участков;

правообладателям расположенных на земельных участках объектов недвижимости.

Сейчас Минфин настаивает на том, что с компенсации надо платить налог по УСН (письмо от 03.11.2023 № 03-07-11/105095). Кстати, изъятие недвижимости может лишить компанию не только самой недвижимости, но права на УСН, потому что компенсацию учитывают для лимита.

Между тем суды считают иначе (см. дело № А32-7432/2007-56/191-2008-56/23). Когда власти рассчитывают размер компенсации собственнику земли, то не учитывают налог на прибыль. А раз на налог денег не дают, то и платить его не надо.

Теперь эти споры прекратятся (но только для УСН).

В законопроекте есть еще одна поправка по УСН, но к моменту голосования депутатов в первом чтении она уже утратила свою актуальность. Об этом мы рассказывали тут.

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