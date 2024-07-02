Крупные бренды поддержали совместную рекламу Wildberries и Russ

МТС, ВТБ, Яндекс и другие известные компании «завирусили» совместную рекламу со слоганом «Дима, ну ты где?».

Маркетплейс Wildberries вместе с компанией Russ запустили наружную рекламу, в которой «Диме» предлагают оплатить корзину на WB.

Идею подхватили другие крупные бренды и сервисы, такие как «Авито», Rutube, СДЭК. Например, «Яндекс.Путешествия» предлагают таинственному «Диме» забыть про товары на маркетплейсе и отправиться в отпуск. Об этом пишет портал RB.RU.

Мобильный оператор МТС использовал лицо своего амбассадора Дмитрия Нагиева и запустил рекламное сообщение со слоганом «не слушать никого, а слушать МТС Музыку».

ВТБ предлагает «Диме» открыть накопительный счет, а «Сбербизнес» — услуги по работе с маркетплейсами.

Недавно мы писали, что Wildberries объединяется с оператором наружной рекламы Russ. Консолидированный бизнес возглавит создатель маркетплейса Татьяна Бакальчук.