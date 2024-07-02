Краденные аккаунты с Госуслуг продают «под миграционный учет»

Доступ к личному кабинету на Госуслугах позволяет злоумышленникам регистрировать мигрантов без ведома собственника жилья.

В даркнете начали продавать украденные аккаунты пользователей портала Госуслуги. Профили нужны для миграционного учета, чтобы регистрировать иностранцев без ведома владельцев жилья.

Интерес к подобным данным появился после того, как правоохранительные органы начали проверять систему временной регистрации иностранцев и обнаружили множество «резиновых квартир», куда прописывали мигрантов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

«Основная форма незаконных услуг для мигрантов — помощь в пересечении границы, а также фиктивная постановка на учет. Например, через регистрацию приезжих в так называемых резиновых квартирах <...>. При этом каких-либо проверок со стороны контролирующих органов, участковых уполномоченных обычно не проводится», — сказал руководитель уголовно-правовой практики международной коллегии адвокатов города Москвы «Почуев, Зельгин и партнеры» Никита Головин.

Сейчас одна из основных целей мошенников — получить доступ к личным кабинетам на Госуслугах. В октябре 2023 года на портале установили обязательную двухфакторную идентификацию пользователей.

Ранее мы писали, что одобрен пакет законов об усилении контроля за мигрантами.