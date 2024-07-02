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ОСАГО

Компенсации по ОСАГО могут резко повыситься. Госдума оценивает риски

Госдума готовится рассмотреть законопроект, который существенно повысит компенсации автовладельцам за счет полисов ОСАГО.

Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказался о рисках и мерах по предотвращению мошенничества в отношении страхования.

«Мы запросили статистику в Центральном банке, которая говорит о недобросовестном поведении со стороны автовладельцев. Мы часто наблюдаем за страховыми случаями, которые оформляются без участников полиции. И, по информации ЦБ, отдельные регионы, например, республики Кавказа, отличаются большим количеством страховых случаев», — говорит Аксаков.

Он также упомянул важность скользящего коэффициента выплат, который может отличаться в зависимости от региона и является индикатором для выявления случаев с высоким уровнем фиктивных аварий. Он подчеркнул, что отсутствие полиции на месте происшествия существенно увеличивает вероятность мошенничества.

Аксаков предложил использовать камеры наблюдения и анализ видео и фото материалов для разбора случаев с превышением коэффициента и борьбы с мошенничеством. Он заверил, что ко второму чтению будут особенно готовиться, чтобы снять риски и злоупотребления во время страховых случаев.

Ранее Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых обязательно для регистрации авто при смене владельца.

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Компенсации по ОСАГО могут резко повыситься. Госдума оценивает риски

Госдума готовится рассмотреть законопроект, который существенно повысит компенсации автовладельцам за счет полисов ОСАГО.

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