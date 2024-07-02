Компенсации по ОСАГО могут резко повыситься. Госдума оценивает риски

Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказался о рисках и мерах по предотвращению мошенничества в отношении страхования.

«Мы запросили статистику в Центральном банке, которая говорит о недобросовестном поведении со стороны автовладельцев. Мы часто наблюдаем за страховыми случаями, которые оформляются без участников полиции. И, по информации ЦБ, отдельные регионы, например, республики Кавказа, отличаются большим количеством страховых случаев», — говорит Аксаков.

Он также упомянул важность скользящего коэффициента выплат, который может отличаться в зависимости от региона и является индикатором для выявления случаев с высоким уровнем фиктивных аварий. Он подчеркнул, что отсутствие полиции на месте происшествия существенно увеличивает вероятность мошенничества.

Аксаков предложил использовать камеры наблюдения и анализ видео и фото материалов для разбора случаев с превышением коэффициента и борьбы с мошенничеством. Он заверил, что ко второму чтению будут особенно готовиться, чтобы снять риски и злоупотребления во время страховых случаев.

Ранее Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых обязательно для регистрации авто при смене владельца.