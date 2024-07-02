Права должников с 1 июля защитили дополнительно

Федеральный закон от 24.06.2023 № 263-ФЗ внес изменения в закон об исполнительном производстве.

На основании закона от 24.06.2023 № 263-ФЗ с 1 июля 2024 года исполнительные производства будут закрывать быстрее после исполнения требований или признания должника банкротом.

Сейчас на это могут уходить месяцы, потому что срок не регламентирован законом, а после 1 июля — до трех рабочих дней со дня поступления данных в информационную систему (ГИС ГМП) о фактическом и полном погашении долга.

То есть с граждан быстрее снимут ограничения, связанные с долгом.

Аналогичный порядок вводится при окончании исполнительных производств из-за отсутствия у должника имущества, на которое можно обратить взыскание. Постановление будут выносить в течение З дней со дня утверждения акта о невозможности взыскания по исполнительному документу.

Ранее мы писали, что с 1 июля упрощено внесудебное банкротство.