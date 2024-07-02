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НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

При продаже товаров иностранным физлицам в ЕАЭС не надо платить НДС в России

С 1 июля 2024 года при реализации товаров продавцом из государства ЕАЭС через электронную торговую площадку местом реализации признается территория РФ, если товар в момент получения покупателем-физлицом находился в РФ.

При этом под электронной торговой площадкой понимается информационная система в интернете, на которой одновременно:

  • доступны сервисы, позволяющие покупателям заказать товар;

  • размещены условия оплаты или организации оплаты товаров покупателем;

  • размещены условия доставки или организации доставки товаров покупателю.

Таким образом у российских продавцов при реализации товаров через электронные торговые площадки покупателям-физлицам обязанность по уплате НДС в бюджет РФ не возникнет, если физлицо-покупатель будет находиться за пределами территории РФ (в другом государстве – члене ЕАЭС).

Такое разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.

Ранее мы сообщали, что НДС с онлайн-продажи товаров из ЕАЭС теперь платят в России.

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