За доли детей в квартире, приобретенной за маткапитал, не надо будет платить НДФЛ

Будут по-другому считать срок владения долей в квартире, приобретенной за маткапитал. Для детей срок владения будет идти от даты покупки квартиры, а не от даты переоформления долей.

Такая поправка в НК содержится в законопроекте, который принят в первом чтении.

Сейчас для мужа и жены срок владения идет от даты покупки, даже если квартира изначально оформлена на какого-то одного из них.

А вот срок владения для детей идет от даты регистрации на них этих долей – письмо Минфина от 02.06.2023 № 03-04-05/51097.

Зачастую доли на детей переоформляют перед продажей квартиры. И получается, что минимальный срок владения еще не прошел.

Если сделка не проходит под льготу для семей с 2 детьми, то за доли детей приходится платить НДФЛ. Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры, мы подробно разбирали тут.

Теперь срок владения квартирой для всех членов семьи будет идти от даты ее регистрации на того члена семьи, которому выдан сертификат на маткапитал.

Таким образом, выделение долей детям не приведет к уплате НДФЛ при продаже квартиры, которая по факту принадлежит семье уже много лет.

Ранее мы писали, что скоро внесут поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025.