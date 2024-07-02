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Госзакупки

Предприниматели по фальшивым документам получили госконтракты на 6,5 млрд рублей

Чтобы набрать максимальное количество баллов для получения тендера, подрядчики прибегают к подложным документам с подтверждением опыта работы. Чаще всего этим занимаются строительные компании.

С начала 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила, что на госзакупки с использованием подложных документов пришлись контракты общей суммой в 6,5 млрд рублей. За весь 2023 год таких нарушений было на 10 млрд.

Чаще всего фальшивые документы для получения госконтрактов используют в строительстве. Подрядчики подделывают информацию о своем опыте, чтобы выиграть больше дополнительных баллов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на решения ФАС и реестр недостоверных сведений.

Сейчас ФАС рассматривает еще 15 дел о предоставлении подложных документов: сумма выигранных тендеров превышает 1 млрд рублей.

Число нарушителей может быть и больше, поскольку ФАС запускает проверку после получения жалоб на компанию.

Контракт получает тот исполнитель, который наберет максимальное количество баллов из 100 возможных. За лучшую стоимость можно получить не больше 60 баллов, остальные 40 зависят от опыта предприятия и числа уже выполненных договоров по аналогичным работам. Считаются не только госзаказы, но и работы в интересах частных заказчиков. Эту схему отбора установили с начала 2022 года, чтобы бороться с демпингом со стороны недобросовестных подрядчиков.

Компаниям, которые предоставили о себе недостоверные сведения, грозит только расторжение контракта. При этом подрядчик может в дальнейшем принимать участие в других торгах. Сейчас ФАС готовит поправки в КоАП с новыми штрафами до 1 млн рублей и дисквалификацией нарушителей на срок от года до трех лет.

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