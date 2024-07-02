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Субсидии для бизнеса

Власти увеличили долю субсидий при переходе авто на природный газ

Компании и физлица смогут возместить до 78% от общей стоимости работ по переводу транспортных средств на метан.

Кабмин принял постановление об увеличении объема субсидирования расходов бизнеса и физлиц по переводу транспорта с традиционных видов топлива на метан.

«Принятое решение простимулирует перевод транспорта на метан и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан», — сказано на сайте правительства.

В 2024 году нормативы субсидирования расходов по переводу автомобилей на природный газ вырастут с 48 до 78% от общей стоимости работ. Также в три раза увеличили максимальный размер государственной поддержки на «ремоторизацию грузовых автомобилей». Вместо 4% он составит 12%.

Согласно госпрограмме «Развитие энергетики», по итогам 2024 года объем потребления природного газа в качестве моторного топлива должен вырасти до 2,7 млрд кубометров.

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