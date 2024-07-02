С 1 июля Центробанк отменил мораторий на ограничение полной стоимости кредита

ЦБ простит банки, которые не соблюдали установленные ограничения для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки.

Центробанк с 1 июля 2024 года отказался от моратория на ограничение полной стоимости потребительских кредитов. Он был введен 16 августа 2023 года, чтобы банки могли адаптироваться к изменениям ключевой ставки.

«Решение не продлевать действующий с середины августа 2023 года мораторий обусловлено тем, что на протяжении последних пяти месяцев сохраняется достаточно устойчивый уровень рыночных ставок», — сказано на сайте ЦБ.

Полная стоимость потребительского кредита в третьем квартале 2024 года не должна превышать среднерыночное значение более чем на треть. Для расчета кредитные организации будут ориентироваться на майские показатели по рынку.

Также регулятор заявил, что не будет применять меры к кредитным организациям, которые не соблюли ограничения для заемщиков с повышенной долговой нагрузкой.