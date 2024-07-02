Тарифы ЖКХ предложено повышать по-новому: проект закона

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий в Жилищном кодексе (ЖК РФ) ограничить рост тарифа за каждый отдельный вид коммунальных услуг.

Автор документа — замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева — в своем Телеграм-канале пояснила, что сейчас установленные пределы роста платы граждан за коммунальные услуги относятся к совокупному платежу — общей сумме в платежной квитанции за все. В эту нее входят холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.

При этом рост размера платы граждан по каждому виду может составить величину, отличную (большую или меньшую) от утвержденных показателей. Поэтому поставщики одних коммунальных услуг практически лоббируют свои тарифы в ущерб поставщикам других услуг, считает депутат.

«В последнее время люди все чаще жалуются на значительный рост некоторых видов коммунальных услуг. Например, рост тарифов по водоотведению может составлять до 250%, при этом общий предел формально соблюдается. В новостройках, где не требуются значительных инвестиционных вложений, темп роста себестоимости коммунальных платежей намного ниже, чем утвержденный предельный индекс за коммунальные платежи. Поэтому для увеличения тарифа ресурсоснабжающие организации увеличивают расходную составляющую тарифа путем сдачи собственных объектов в аренду аффилированным юридическим лицам», — объясняет Авксентьева.

Она считает, что законопроект запретит им это делать, а тарифы станут прозрачнее.

Ранее мы писали, что с 1 июля коммунальные услуги стали на 10% дороже.