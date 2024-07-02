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НДФЛ

Минтруд планирует освободить от НДФЛ и НПД инвалидов первой группы

На фоне дефицита кадров Минтруд хочет поднять занятость инвалидов. Для этого их освободят от уплаты НДФЛ и налога на профессиональный доход (самозанятые), а работодатели получат больше преференций при найме таких сотрудников.

В Министерстве труда собираются частично решить проблему дефицита кадров за счет трудоустройства инвалидов. Для этого готовят предложение освободить от НДФЛ инвалидов первой группы и предоставить им поддержку при ведении собственного бизнеса.

«На текущий день концепция и предлагаемые в ней меры в дополнение к уже действующим решениям находятся на стадии проработки. В эту работу вовлечены отраслевые ведомства, объединения работодателей, общественные и экспертные организации», — сказали в министерстве.

В 2023 году число трудоспособных инвалидов составило 4,2 млн человек. Однако уровень занятости среди них не больше 28% — работают только 1,2 млн человек. Чтобы стимулировать трудоустройство власти предлагают:

  • освободить от уплаты НДФЛ и налога на профессиональный доход инвалидов первой группы;

  • установить льготы по стажу и учету заработка при назначении трудовой пенсии;

  • предоставлять компаниям субсидии на оборудование специальных рабочих мест для инвалидов, а также дать приоритетный доступ к госзакупкам;

  • ввести льготное кредитование и налогообложение, а также субсидировать оплату труда инвалидов, которые трудятся на дополнительных рабочих местах;

  • усилить административную ответственность работодателей за нарушение прав инвалидов и невыполнение квот по их трудоустройству.

reginanasyrova

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Комментарии

4
    • HAMANN

      А почему бы и нет? Это все-таки не меры поддержки фондов и объединений инвалидов из 90-х, а прямая поддержка простых людей, сильно ограниченных профессионально и жизненно, плюс какой-то пряник для работодателей (всяко лучше, чем просто ужесточение ответственности).

    • HAMANN

      Незрячие (1 группа), например, работают в колл-центрах.

  • HAMANN
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Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк

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