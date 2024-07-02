Минтруд планирует освободить от НДФЛ и НПД инвалидов первой группы

В Министерстве труда собираются частично решить проблему дефицита кадров за счет трудоустройства инвалидов. Для этого готовят предложение освободить от НДФЛ инвалидов первой группы и предоставить им поддержку при ведении собственного бизнеса.
«На текущий день концепция и предлагаемые в ней меры в дополнение к уже действующим решениям находятся на стадии проработки. В эту работу вовлечены отраслевые ведомства, объединения работодателей, общественные и экспертные организации», — сказали в министерстве.
В 2023 году число трудоспособных инвалидов составило 4,2 млн человек. Однако уровень занятости среди них не больше 28% — работают только 1,2 млн человек. Чтобы стимулировать трудоустройство власти предлагают:
освободить от уплаты НДФЛ и налога на профессиональный доход инвалидов первой группы;
установить льготы по стажу и учету заработка при назначении трудовой пенсии;
предоставлять компаниям субсидии на оборудование специальных рабочих мест для инвалидов, а также дать приоритетный доступ к госзакупкам;
ввести льготное кредитование и налогообложение, а также субсидировать оплату труда инвалидов, которые трудятся на дополнительных рабочих местах;
усилить административную ответственность работодателей за нарушение прав инвалидов и невыполнение квот по их трудоустройству.
Комментарии4
решили 90-е годы вспомнить? со всемозможными преференциями инвалидам и участникам?
А почему бы и нет? Это все-таки не меры поддержки фондов и объединений инвалидов из 90-х, а прямая поддержка простых людей, сильно ограниченных профессионально и жизненно, плюс какой-то пряник для работодателей (всяко лучше, чем просто ужесточение ответственности).
Слушайте, так 1 группа - не рабочая. О каком НДФЛ и НПД речь идет? Я что-то пропустила?
Незрячие (1 группа), например, работают в колл-центрах.