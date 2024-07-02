Минтруд планирует освободить от НДФЛ и НПД инвалидов первой группы

На фоне дефицита кадров Минтруд хочет поднять занятость инвалидов. Для этого их освободят от уплаты НДФЛ и налога на профессиональный доход (самозанятые), а работодатели получат больше преференций при найме таких сотрудников.

В Министерстве труда собираются частично решить проблему дефицита кадров за счет трудоустройства инвалидов. Для этого готовят предложение освободить от НДФЛ инвалидов первой группы и предоставить им поддержку при ведении собственного бизнеса.

«На текущий день концепция и предлагаемые в ней меры в дополнение к уже действующим решениям находятся на стадии проработки. В эту работу вовлечены отраслевые ведомства, объединения работодателей, общественные и экспертные организации», — сказали в министерстве.

В 2023 году число трудоспособных инвалидов составило 4,2 млн человек. Однако уровень занятости среди них не больше 28% — работают только 1,2 млн человек. Чтобы стимулировать трудоустройство власти предлагают: