На Севере могут вырасти зарплаты и компенсации на проезд к отдыху

В Госдуму внесут законопроект, который предлагает повысить районные коэффициенты к зарплате для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним северных территорий.

Сейчас районный коэффициент для расчета заработной платы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях варьируется от 1,3 до 1,8. Законопроект предлагает установить единый показатель 2.

«Это позволит повысить заработную плату в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечить в хоть какой-то мере доступность лечения и отдыха и другие дополнительные гарантии для проживающих в сложных климатических условиях граждан», — заявил Леонид Слуцкий (лидер фракции ЛДПР).

Кроме того, законопроект предлагает расширить объем компенсаций пенсионерам и семьям с двумя и более детьми на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, увеличив ее с одного раза в 2 года до ежегодной. Дополнительно предусмотрена компенсация расходов на оплату проезда к месту нахождения образовательной организации и обратно обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования.

Ранее мы писали, что Минфин сохранит уровень НДФЛ в Северных регионах.