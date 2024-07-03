Стандартный вычет применяют к зарплате без учета дивидендов

А налоговики потом все пересчитают и пришлют налоговое уведомление к доплате до 1 декабря следующего года.
Об этом сообщает Минфин в письме от 22.04.2024 № 03-04-06/37491.
Стандартные вычеты по НДФЛ на детей дают до тех пор, пока доход сотрудника не превысит 350 тыс. рублей. Этот лимит считают без учета доходов в виде дивидендов.
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