Оплату за время командировки нерезидента РФ надо облагать НДФЛ 30%

Зарплата сотрудника-нерезидента, который живет за границей, не облагается НДФЛ в РФ, а средний заработок в командировке – облагается по ставке 30%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.05.2024 № 03-04-06/41215.

Доходы нерезидентов РФ облагаются НДФЛ только в том случае, если они от источников в РФ. Как определить источник дохода, мы рассказывали тут.

К доходам от источников в РФ относятся пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные в соответствии с российским законодательством.

Минфин считает, что под это определение подходит средний заработок во время командировки.

Таким образом, этот доход облагается по ставке 30%.

Вместе с тем может быть международный договор со страной, резидентом которой является сотрудник, и по этому договору, например, установлены иные правила налогообложения дохода. Такой договор приоритетнее норм НК.

Если международным договором предусмотрено освобождение от НДФЛ в РФ, то удерживать налог не надо. А если уже удержали, надо вернуть.

Ранее Минфин заявлял, что к доходам от источников в РФ относятся такие доходы нерезидентов:

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