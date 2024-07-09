Оплату за время командировки нерезидента РФ надо облагать НДФЛ 30%

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.05.2024 № 03-04-06/41215.
Доходы нерезидентов РФ облагаются НДФЛ только в том случае, если они от источников в РФ. Как определить источник дохода, мы рассказывали тут.
К доходам от источников в РФ относятся пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные в соответствии с российским законодательством.
Минфин считает, что под это определение подходит средний заработок во время командировки.
Таким образом, этот доход облагается по ставке 30%.
Вместе с тем может быть международный договор со страной, резидентом которой является сотрудник, и по этому договору, например, установлены иные правила налогообложения дохода. Такой договор приоритетнее норм НК.
Если международным договором предусмотрено освобождение от НДФЛ в РФ, то удерживать налог не надо. А если уже удержали, надо вернуть.
Ранее Минфин заявлял, что к доходам от источников в РФ относятся такие доходы нерезидентов:
товары, работы услуги, полученные человеком безвозмездно или с частичной оплатой (натуральный доход) – письмо Минфина от 26.06.2023 № 03-04-06/59168;
компенсация за неиспользованный отпуск – письмо Минфина от 14.04.2023 № 03-04-06/33887;
больничные – письмо Минфина от 29.03.2023 № 03-04-05/27467.
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