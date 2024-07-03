Бизнес с доходом до 60 млн рублей освободят от НДС автоматически

Согласно предыдущей версии законопроекта с налоговой реформой-2025, предприниматели должны самостоятельно подавать в ФНС уведомления о том, что им не нужно платить НДС. Ко второму чтению это изменилось. От НДС будут освобождать автоматически.

Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы. Об этом сказано на сайте Минфина.

Изменения предполагают, что бизнес на УСН с доходом до 60 млн рублей не будет платить НДС. При этом в налоговый орган не нужно подавать соответствующее уведомление. Налогоплательщиков освободят от НДС автоматически.

Кроме того, власти уточнили формулировку законопроекта: от НДС будут освобождены и плательщики УСН с доходами до 60 млн рублей в том числе при реализации подакцизной продукции. Такие правила действуют и сейчас.

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