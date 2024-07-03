Бизнес с доходом до 60 млн рублей освободят от НДС автоматически

Правительство внесло в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы. Об этом сказано на сайте Минфина.
Изменения предполагают, что бизнес на УСН с доходом до 60 млн рублей не будет платить НДС. При этом в налоговый орган не нужно подавать соответствующее уведомление. Налогоплательщиков освободят от НДС автоматически.
Кроме того, власти уточнили формулировку законопроекта: от НДС будут освобождены и плательщики УСН с доходами до 60 млн рублей в том числе при реализации подакцизной продукции. Такие правила действуют и сейчас.
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Комментарии4
Отличная новость)
Я бы лучше заявление подала, мало ли что
У нас есть еще полгода, чтобы понять, надо ли))) Тем более, что пока это только внесенные поправки, которые то ли будут приняты, то ли нет...
Ну почему 60?!!! УСН - значит, УСН! ОСНО - значит ОСНО! Но УСН с элементами ОСНО - это безобразная химера какая-то.