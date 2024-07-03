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Акцизы

Изменения по акцизам-2025: о чем говорят поправки ко второму чтению

Правительство с учетом предложений Госдумы, Совета Федерации и бизнеса доработало ко второму чтению законопроект о совершенствовании налоговой системы с 2025 года. В том числе в части акцизов.

По информации от Минфина, с 2025 года:

  • заложена индексация ставок акцизов на подакцизные товары на прогнозный уровень инфляции 4%;

  • уточнят параметры акциза на газ, применяемого при производстве аммиака;

  • от НДС освободят плательщиков УСН с доходами до 60 млн рублей в том числе при реализации подакцизной продукции, как это действует и сейчас — для этого уточнят формулировки законопроекта;

С 2025 года предусмотрено совершенствование порядка уплаты акциза на фармсубстанцию спирта и дополнение новыми мерами, направленными на недопущение роста цен на лекарства:

  • Акциз на фармсубстанцию спирта этилового предложено принимать к вычету при производстве определенных соответствующими перечнями лекарств и препаратов, а также указанной продукции с объемной долей содержания этилового спирта ниже 20% (не содержащей спирт) и медицинских изделий.

  • Для компаний, использующих менее 500 тыс. литров в год фармсубстанции, вычет будет предоставляться независимо от включения в перечень произведенной продукции и без необходимости предоставлять документы, подтверждающие целевое использование фармсубстанции.

  • Введут единый подход по возможности покупать с нулевой ставкой акциза только денатурированный спирт в целях его использования для производства парфюмерии, бытовой химии, полиграфических красок, гелей, кремов на гелиевой основе.

О том что, внесли поправки ко второму чтению законопроекта о налоговой реформе-2025, мы писали здесь.

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