Минфин раскрыл ключевые изменения по госпошлине в НК с 2025 года

Правительство с учетом предложений Госдумы, Совета Федерации и бизнеса доработало ко второму чтению законопроект о совершенствовании налоговой системы с 2025 года. В том числе нормы о государственной пошлине.

По информации от Минфина, с 2025 года будут такие изменения по уплате госпошлин:

установят новые госпошлины и уточнят действующие их размеры за юридически значимые действия, совершаемые Росреестром ;

индексация госпошлины за юридически значимые действия, связанные с проведением аттестации, а также совершаемые антимонопольными органами (ФАС).

Других подробностей пока не приводится, но мы о них обязательно расскажем после публикации поправок.

О том что, внесли поправки ко второму чтению законопроекта о налоговой реформе-2025, мы писали здесь.

Про повышение пошлин с 1 июля мы писали тут.