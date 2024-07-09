Минфин раскрыл ключевые изменения по госпошлине в НК с 2025 года

По информации от Минфина, с 2025 года будут такие изменения по уплате госпошлин:
установят новые госпошлины и уточнят действующие их размеры за юридически значимые действия, совершаемые Росреестром;
индексация госпошлины за юридически значимые действия, связанные с проведением аттестации, а также совершаемые антимонопольными органами (ФАС).
Других подробностей пока не приводится, но мы о них обязательно расскажем после публикации поправок.
О том что, внесли поправки ко второму чтению законопроекта о налоговой реформе-2025, мы писали здесь.
Про повышение пошлин с 1 июля мы писали тут.
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