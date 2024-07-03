Сотрудники со значком ГТО за год заработают на 28 080 рублей больше, чем коллеги без него

Когда планировали ввести стандартный вычет по НДФЛ за сдачу норм ГТО, его размер установили в сумме 500 рублей. Это прибавка к зарплате в сумме 65 рублей в месяц. Данную норму пересмотрели.

Внесли поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы с 2025 года. Текст поправок пока не опубликован, но краткий перечень есть на сайте Минфина.

Наши читатели критиковали норму про 500-рублевый вычет за сдачу норм ГТО.

В итоге вычет установят в размере 18 000 рублей.

Таким образом, в месяц прибавка к зарплате составит 2 340 руб., а в год – 28 080 руб. Это при условии, что вычет будет стандартным, как предполагалось ранее.

Но не исключено, что 18 000 руб. — это годовая сумма вычета. В этом случае прибавка к зарплате в год составит 2 340 руб., или 195 руб. в месяц.

Как считаете, это сподвигнет работников сдавать нормы ГТО?