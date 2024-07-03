Сотрудники со значком ГТО за год заработают на 28 080 рублей больше, чем коллеги без него

Внесли поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы с 2025 года. Текст поправок пока не опубликован, но краткий перечень есть на сайте Минфина.
Наши читатели критиковали норму про 500-рублевый вычет за сдачу норм ГТО.
В итоге вычет установят в размере 18 000 рублей.
Таким образом, в месяц прибавка к зарплате составит 2 340 руб., а в год – 28 080 руб. Это при условии, что вычет будет стандартным, как предполагалось ранее.
Но не исключено, что 18 000 руб. — это годовая сумма вычета. В этом случае прибавка к зарплате в год составит 2 340 руб., или 195 руб. в месяц.
Как считаете, это сподвигнет работников сдавать нормы ГТО?
Комментарии5
побегут с низкого старта, обгоняя друг друга! ))))))))
А с чего Вы взяли, что это вычет за месяц?
Минфин пишет: Увеличение до 18 тыс. рублей налогового вычета за сдачу нормативов ГТО.
Стандартный вычет устанавливает в размере за месяц. Но другой вопрос, если он из стандартных перекочевал в социальные. Тогда это годовая сумма.
Интрига.
Ждем текст проекта
Согласитесь, увеличение с 500 руб в месяц до 1500 руб более логично, чем с 500 руб до 18 000 руб
я тоже предполагаю, что этот вычет будет аналогичен не стандартному, а социальному)