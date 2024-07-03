Для дистанционщиков действует МРОТ по месту их жительства

Если работодатель находится в Москве, а дистанционный сотрудник живет в Подмосковье, московская минимальная зарплата к нему не применяется.

Такое разъяснение дает Роструд.

Так, в 2023 году в Москве минималка была 24 801 руб., а в Подмосковье – 19 000 руб.

Платить подмосковному сотруднику надо было не менее 19 тыс. рублей. И не важно, что сама компания – Москве.

Зарплату работника следует приводить в соответствие с тем МРОТ, который установлен в регионе фактического исполнения им трудовых обязанностей.

Кстати, при камеральной проверке РСВ налоговики ориентируются на минималку и среднеотраслевую зарплату в том регионе, где зарегистрирован работодатель.

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