ИП и самозанятых обманывают от имени ФНС

Под видом ФНС мошенники заявляют самозанятым и ИП, что у них есть неучтенные при расчете налога суммы, которые поступили на банковский счет. Чтобы сделать правильный расчет, нужно назвать код из СМС. В легенду можно и поверить, ведь такие налогоплательщики самостоятельно уплачивают налоги с доходов.

«Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом налоговиков и сообщают, что видят не учтенные при расчете налога суммы, поступавшие на банковский счет. То есть доходы, не учтенные при расчете налога. И сообщают о необходимости пройти сверку налоговых платежей — якобы соответствующий документ уже был направлен налогоплательщику, предлагают ознакомиться», — сказал генеральный директор SafeTech Денис Калемберг.

В письме сказано, что неучтенные налоги не отображаются в приложении «Мой налог», в личном кабинете на сайте ФНС и на портале Госуслуг из-за рассинхронизации систем. Но работу можно восстановить, сообщив код из СМС-сообщения.

Эту информацию злоумышленникам не нужно передавать, иначе они получат доступ к профилю на Госуслугах, смогут оформить займы и получит доступ к личным данным.