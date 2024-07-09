Семья с двумя детьми не платит НДФЛ с продажи старой квартиры, если купила новую

При соблюдении ряда условий доход от продажи жилья при любом сроке владения не облагается НДФЛ для семей с двумя и более детьми.

В частности, среди этих условий – покупка другой квартиры в этом же год или до 30 апреля следующего.

При этом нет условия о том, чтобы в новой квартире обязательно были выделены доли детям.

Общая площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость должны быть больше, чем у прежнего жилья. Если продали одну квартиру, а купили две, то сравнение идет по каждой из них. Их площадь и стоимость не суммируются.

Еще одно условие для освобождения от НДФЛ – у семьи не должно быть другого жилья, которое по площади больше, чем новая квартира. Если такое большое жилье есть, то доля всех членов семьи в нем должна быть не более 50%.

Если эти условия не соблюдаются, а срок владения проданной квартирой менее 5 лет, будет облагаемый доход, который надо задекларировать в 3-НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.04.2024 № 03-04-05/39965.

Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры, мы подробно разбирали тут.