Компенсация за вынужденный прогул облагается НДФЛ в день ее зачета в счет выплат за отмененное увольнение

Компенсационные выплаты, связанные с увольнением (кроме компенсации отпуска), не облагаются НДФЛ. Но компенсация за вынужденный прогул к числу необлагаемых выплат не относится.

Если увольнение признали незаконным и сотруднику присудили компенсацию за вынужденный прогул, она облагается НДФЛ.

Если работодатель произвел зачет ранее выплаченных при увольнении сумм в счет компенсации за вынужденный прогул, на дату такого зачета доход облагается НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.04.2024 № 03-04-06/33858.

Между тем Роструд пояснял, что из компенсации за вынужденный прогул нельзя удерживать компенсацию отпуска, которую сотруднику выплатили при увольнении. Но можно удержать выходное пособие, если увольнении было по сокращению (письмо от 21.03.2024 № ПГ/04056-6-1).

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