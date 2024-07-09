Опубликован перечень работодателей, которым в 2025 году грозят трудовые проверки

Разместили перечни работодателей, деятельность которых отнесена к категориям значительного, высокого, среднего и умеренного рисков.

Перечни на 2025 год в разрезе регионов смотрите тут.

Напомним, для целей риск-ориентированного подхода все работодатели делятся на 5 категорий риска.

От категории риска зависит периодичность плановых проверок:

категория высокого риска – 1 раза в 2 года;

категория значительного риска – 1 раз в 3 года;

категория среднего риска – не чаще чем 1 раз в 5 лет;

категория умеренного риска – не чаще чем 1 раз в 6 лет;

низкая категория риска – плановых проверок нет.

Роструд опубликовал списки тех, кто подпадает под высокий, значительный, средний и умеренный риск.

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