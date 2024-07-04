У бывшего замначальника ИФНС взыскивают более 120 млн рублей

Прокуратура обвиняет экс-начальника ИФНС в получении крупной взятки. В декларациях чиновник указывала доходы, которые нельзя отнести к законным.

Басманная межрайонная прокуратура обратилась в суд по делу бывшего заместителя начальника ИФНС №15 по Москве Елены Ишхановой. Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

В ходе прокурорской проверки установили, что Ишханова ежегодно подавала декларации о доходах, которые нельзя отнести к законным. Например, средства от продажи двух автомобилей и квартиры, а также подарки супруга. Об этом сказано на сайте прокуратуры Москвы.

При покупке земельного участка, автомобилей и квартиры Ишханова указала, что это денежные средства супруга, подаренные ему родственницей, а также ипотечные деньги. Выяснилось, что родственники экс-заместителя начальника ИФНС не имели финансовой возможности покупать недвижимость и автомобили, а также дарить денежные средства.

Дело будет рассматривать Гагаринский районный суд Москвы. Прокуратура требует взыскать с Ишхановой и ее родственников 123,5 млн рублей, а также наложить арест на имущество в качестве обеспечительных мер.