При переходе с упрощенки на ПСН обязанность сдавать декларации УСН остается

ИП на УСН в течение года может перейти на ПСН, оставаясь при этом на УСН.

Поэтому даже если нет операций, облагаемых по УСН, все равно по итогам года надо сдать декларацию по УСН.

Если весь год доходов не было, декларация будет нулевая, но сдать ее надо. Срок сдачи обычный – до 25 апреля следующего года.

Если декларацию не сдать, заблокируют расчетный счет, предупреждают налоговики.

Ранее Минфин пояснял, что ИП на УСН может перейти на ПСН в середине года, даже если у него одна деятельность в одном городе.

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